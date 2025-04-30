Про це вона розповіла в етері 24 Каналу. За її словами, в Росії добре усвідомлюють цю особливість і активно нею маніпулюють. Недаремно російський диктатор Владімір Путін подарував Трампу його портрет.

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Який психотип у Трампа

Олена Шершньова зазначила, що багато вчинків Трампа свідчать про глибоку потребу в самоствердженні, грандіозності, визнанні. Саме це, за її словами, є рушійною силою його поведінки – і, найімовірніше, залишатиметься нею надалі.

Відчуття власної грандіозності та прагнення до якогось самоствердження постійно рухають ним, і будуть рухати – це мій прогноз. Всі дії Трампа націлені на самозвеличення на посилення власного его,

– наголосила вона.

Якщо його інтереси зійдуться з інтересами України, він може стати чудовим союзником, другом, помічником. Але якщо ці інтереси розійдуться, він не буде допомагати нашій державі.

Як цим користуються у Росії і як діяти Україні

Окремо психологиня звернула увагу на випадок, коли Путін подарував Трампу його портрет. Це, на її думку, типовий приклад психологічного прийому. У Росії теж є фахівці, які розуміють, як працює психіка людей із нарцисичними рисами, і використовують це у своїх інтересах.

Нарциси дуже вразливі до маніпуляцій через власне его. Якщо знайти підхід – лестити, підкреслювати їхню "велич" – ними можна керувати. Здається, що це примітивна маніпуляція, але вона, як бачимо, часто спрацьовує.

Втім, Шершньова не закликає українську владу до використання маніпуляцій. На її думку, можна діяти інакше – через здорову, конструктивну комунікацію. Варто лише знати особливості особистості Трампа і дотримуватись кількох важливих правил.

Наприклад, не дозволяти йому займати панівну позицію в розмові та ставити співрозмовника у слабку роль. Це типова тактика для нарцисів, і її слід усвідомлювати.