Об этом она рассказала в эфире 24 Канала. По ее словам, в России хорошо осознают эту особенность и активно ею манипулируют. Недаром российский диктатор Владимир Путин подарил Трампу его портрет.

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Какой психотип у Трампа

Елена Шершнева отметила, что многие поступки Трампа свидетельствуют о глубокой потребности в самоутверждении, грандиозности, признании. Именно это, по ее словам, является движущей силой его поведения – и, вероятнее всего, будет оставаться ею в дальнейшем.

Ощущение собственной грандиозности и стремление к какому-то самоутверждению постоянно двигают им, и будут двигать – это мой прогноз. Все действия Трампа нацелены на самовозвеличивание на усиление собственного эго,

– подчеркнула она.

Если его интересы сойдутся с интересами Украины, он может стать замечательным союзником, другом, помощником. Но если эти интересы разойдутся, он не будет помогать нашему государству.

Как этим пользуются в России и как действовать Украине

Отдельно психолог обратила внимание на случай, когда Путин подарил Трампу его портрет. Это, по ее мнению, типичный пример психологического приема. В России тоже есть специалисты, которые понимают, как работает психика людей с нарциссическими чертами, и используют это в своих интересах.

Нарциссы очень уязвимы к манипуляциям через собственное эго. Если найти подход – льстить, подчеркивать их "величие" – ими можно управлять. Кажется, что это примитивная манипуляция, но она, как видим, часто срабатывает.

Впрочем, Шершнева не призывает украинскую власть к использованию манипуляций. По ее мнению, можно действовать иначе – через здоровую, конструктивную коммуникацию. Стоит только знать особенности личности Трампа и придерживаться нескольких важных правил.

Например, не позволять ему занимать господствующую позицию в разговоре и ставить собеседника в слабую роль. Это типичная тактика для нарциссов, и ее следует осознавать.