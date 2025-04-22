Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как выглядел подарок от Путина

Портрет Дональда Трампа как подарок от Путина передал его спецпредставитель Стив Уиткофф во время визита в Москву. В интервью Такеру Карлсону сам Уиткофф описал картину как "красивый портрет от ведущего российского художника".

Автором работы оказался Никас Сафронов. По словам художника, к нему "пришли некоторые люди, которые сказали, что хотят, чтобы он нарисовал Трампа таким, каким его видит".

Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, на что она заслуживает,

– рассказал автор портрета.

Автором портрета Трампа стал Никас Сафронов / Фото: CNN

Сначала Сафронов не знал своих заказчиков, но подозревал, что речь идет о лицах из Кремля. Художник предположил, что его работа "может сблизить страны", поэтому решил не брать за нее деньги. Впоследствии с Никасом Сафроновым якобы связался непосредственно Владимир Путин, который подтвердил, что портрет Трампа является "шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами".

На картине Дональд Трамп изображен с поднятым вверх кулаком – фактически сразу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.