Стало известно, что российский диктатор передал Трампу в подарок его портрет. Это произошло после того, как американский президент назвал существующую картину с собой "действительно наихудшей", передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о подарке Путина Трампу

Новый портрет пока не был представлен публике. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал его "личным подарком", добавив, что только сам Путин может раскрыть больше деталей.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подтвердил получение нового произведения из Москвы, отметив, что его попросили доставить портрет в Вашингтон.

Он назвал картину "великолепным портретом", выполнение которого Путин якобы заказал у ведущего российского художника. Также Уиткофф добавил, что Трамп был очень тронут этим подарком.

Впервые о портрете Трампа, выполненном по заказу Путина, Уиткофф рассказал в интервью Такеру Карлсону. Спецпосланник тогда сказал, что не может назвать Путина "плохим человеком", потому что он якобы молился за Трампа после попытки покушения на него в прошлом году.

Напомним, что 24 марта Дональд Трамп раскритиковал свой портрет в Капитолии штата Колорадо, назвав его "намеренно искаженным", и призвал убрать картину.