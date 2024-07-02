Болячки понемногу заживают, – Джелял о жизни после плена и последних часах перед обменом

Нариман Джелял рассказал, что после того, как он вернулся на родину после российского плена, его болячки понемногу заживают. В то же время отдельные проблемы крымскотатарский политик еще будет решать с соответствующими специалистами.

Об этом первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа рассказал в эфире национального марафона. Джелял также поделился, какие имел чувства во время последних часов обмена, передает 24 Канал.

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Как чувствует себя Джелял после обмена

Нариман Джелял рассказал, что после возвращения в Украину он чувствует себя хорошо. По словам заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, у него не было очень больших проблем с состоянием здоровья.

Еще предстоит пройти медицинские обследования. Есть некоторые проблемы, однако я в более или менее хорошем состоянии физически и психологически. Проблемы со специалистами будем решать,

– сказал Джелял.

Крымскотатарский журналист также отметил, что в принципе ничто ему не мешает общаться с друзьями, коллегами, и с тем, кто будет иметь желание узнать что-то о нем.

"Эти болячки, которые были, понемногу заживают, я думаю, эмоциональные и физические. Но на это нужно время", – объяснил он.

Какими были последние часы перед обменом у активиста

Джелял также рассказал, что последние часы перед обменом была такая ситуация, что всем пленным, которых везли к границе с Украиной, сняли кандалы и надели пластиковые стяжки.

И тому (оккупанту – 24 Канал), я даже человеком его не хочу называть, что-то не понравилось ему в том, что я сказал: "Зачем вы так туго стягиваете, зачем это надо". То он намеренно взял и затянул мне руки так, что просто кровообращение (в руках – 24 Канал) было нарушено,

– сказал активист.

Крымскотатарский журналист отметил, что где-то полчаса он выдержал эти пытки. Но когда уже сели в вертолет, то он обратился к старшему, который вел себя более или менее адекватно, попросив ослабить затяжки. Ведь таким образом Джелялу могли просто повредить руки.

"Поэтому последний был такой наиболее подавленный отрезок (времени перед обменом – 24 Канал). И несколько дней после освобождения у меня оставались такие очень глубокие следы. Но руки на месте, все остальное пройдет", – подчеркнул Джелял.

Напомним, что Нариман Джелял был среди 10 гражданских украинцев, которых вернули на родину из российского плена 28 июня. Заместитель председателя Меджлиса был во вражеском плену в течение 4 лет.