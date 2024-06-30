Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, в России украинцев пытали физически и психологически.

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Нариману Джелялу угрожали расправой ему и его семье

Чубаров рассказал, что сначала Нариман Джелял не верил, что их обменяют.

"Они прилетели на вертолете с места обмена. И Нариман сказал нам вчера, что он уже окончательно поверил, что он уже на свободе, когда еще был в их руках, но увидел, как идут его забирать украинские спецназовцы. Он говорит, что увидел форму, увидел крепких ребят и понял: нас теперь уже не отдадут", – рассказал председатель Меджлиса.

Он также добавил, что знает, как пытали россияне его заместителя. Джелялу угрожали расправой ему и его родным.

Я знаю, как пытали Наримана Джеляла. Это не было физически в основном, это было морально. Он сидел почти сутки с мешком на голове, и его не снимали. Его запугивали семьей, ему угрожали. Одновременно он знал, что пытают физически братьев Ахтемовых,

– заявил Чубаров.

Добавим, что освобождение Джеляла из плена, по словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в комментарии Укринформу, требовали три резолюции Генассамблеи ООН: