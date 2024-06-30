Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у Росії українців катували фізично та застосовували психологічне насильство.
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Наріману Джелялу погрожували розправою йому та його сім'ї
Чубаров розповів, що спочатку Наріман Джелял не вірив, що їх обміняють.
"Вони прилетіли на вертольоті з місця обміну. І Наріман сказав нам учора, що він уже остаточно повірив, що він уже на свободі, коли ще був у їхніх руках, але побачив, як ідуть його забирати українські спецпризначенці. Він каже, що побачив форму, побачив кремезних хлопців і зрозумів: нас тепер уже не віддадуть", – розповів голова Меджлісу.
Він також додав, що знає, як катували росіяни його заступника. Джелялу погрожували розправою йому та його рідним.
Я знаю, як катували Нарімана Джеляла. Це не було фізично здебільшого, це було морально. Він сидів майже добу з мішком на голові, і його не знімали. Його залякували родиною, йому погрожували. Одночасно він знав, що катують фізично братів Ахтемових,
– заявив Чубаров.
Додамо, що звільнення Джеляла з полону, за словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у коментарі Укрінформу, вимагали три резолюції Генасамблеї ООН:
- "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" від 16 грудня 2021 року й від 15 грудня 2022 року;
- "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь" від 19 грудня 2023 року.