Наша потеря огромна, – муж Галины Хатчинс впервые прокомментировал трагедию

Муж украинки Галины Хатчинс, которую на съемка случайно убил актер Алек Болдуин, Мэтт впервые прокомментировал трагедию. Он поблагодарил за поддержку и попросил СМИ уважать частную жизнь его семьи.

Свои эмоции и переживания он выразил в посте в твиттере. В нем он отметил, что эта потеря огромная для их семьи.

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Мэтт Хатчинс отметил, что Галина вдохновляла всех своей страстью и видением, а ее наследие слишком весомо, чтобы выразить его словами.

Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы справляемся с нашим горем,

– написал муж Хатчинс.

Также он поблагодарил всех, кто поделился изображениями и историями из жизни украински-оператора. Под сообщением он прикрепил фото жены и их сына.



Украинская режиссер с сыном / Фото из твиттера Мэтта Хатчинса

Что известно о трагедии

Американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета женщину-оператора и ранил режиссера. Оба госпитализированы.

К сожалению, оператора Галину Хатчинс спасти не удалось, она скончалась. А вот американского режиссера Джоэла Соуза следующий день после трагедии выписали из больницы.

Сам Болдуин отметил, что сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы выяснить, почему и как произошла эта трагедия. Он также сообщил, что предложил свою поддержку родным погибшей Галины Хатчинс.

В полицейском ордере, выданном после трагедии, сообщается: одна пуля попала женщине-оператору в грудь и протнула ее насквозь, вылетев просто в режиссера кинокартины Джоэла Соуза. Последний получил ранения в плечо.

После стрельбы стреляющий передал револьвер и использованную гильзу правоохранителям вместе с другим винтовым оружием и боеприпасами, использованными на съемочной площадке.