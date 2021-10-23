Наша втрата величезна, – чоловік Галини Гатчінс вперше прокоментував трагедію

Чоловік українки Галини Гатчінс, яку на зйомка випадково вбив актор Алек Болдвін, Метт вперше прокоментував трагедію. Він подякував за підтримку та попросив ЗМІ поважати приватне життя його родини.

Свої емоції та переживання він висловив у пості у твітері. У ньому він наголосив, що ця втрата величезна для їхньої родини.

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Метт Гатчінс зазначив, що Галина надихала всіх своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто вагома, щоб висловити її словами.

Наша втрата величезна, і ми просимо ЗМІ поважати приватне життя моєї сім'ї, поки ми справляємося з нашим горем,

– написав чоловік Гатчінс.

Також, він подякував всім, хто поділився зображеннями і історіями з життя української операторки. Під дописом він прикріпив фото дружини та їхнім сином.



Українська режисерка із сином / Фото з твіттера Метта Гатчінс

Що відомо про трагедію

Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета жінку-оператора і поранив режисера. Обох госпіталізували.

На жаль, операторку Галину Гатчінс врятувати не вдалося, вона померла. А от американського режисера Джоела Соуза наступний день після трагедії виписали з лікарні.

Сам Болдвін наголосив, що співпрацює з правоохоронцями, аби з'ясувати, чому та як сталася ця трагедія. Він також повідомив, що запропонував свою підтримку рідним загиблої Галини Гатчінс.

У поліцейському ордері, виданому після трагедії, повідомляється: одна куля потрапила жінці-операторці в груди та протнула її наскрізь, вилетівши просто в режисера кінокартини Джоела Соуза. Останній отримав поранення у плече.

Після стрілянини зброяр передав револьвер і використану гільзу правоохоронцям разом з іншою гвинтовою зброєю та боєприпасами, використаними на знімальному майданчику.