Насиловали свечой, над годовалым ребенком издевались двое: зверства россиян не имеют границ
Источник:Людмила Денисова
Каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступают сообщения о сексуальных преступлениях россиян. Зверства оккупантов не имеют предела.
В течение последней недели большинство звонков поступают из Харьковской области, которую сейчас освобождают ВСУ. Находясь в безопасности и имея возможность выйти на связь, жертвы и их родные начинают рассказывать об ужасах, которые пришлось пережить в оккупации.
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За прошедшие сутки, 18 мая, на горячую линию поступило 56 звонков. Оккупанты насиловали даже детей и младенцев.
Вчера только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 – изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет,
– сообщила Людмила Денисова.
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- В Изюме оккупанты изнасиловали тройняшек. У девятилетних девочек тяжелые травмы половых органов. Их изнасиловали на глазах у матери, женщина до сих пор находится в шоковом состоянии.
- На горячую линию обратилась мама, на глазах которой изнасиловали свечой девятимесячную дочь.
- Годовалого мальчика изнасиловали сразу два оккупанта. От нанесенных травм он скончался.
- Также двое российских "военных" насиловали двухлетнюю девочку. К счастью, она осталась в живых.
- Также об изнасиловании сообщили мужчины в возрасте 67 и 78 лет.
Ужас и ярость переполняют. Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сути, морали цивилизованного мира!
– подчеркнула омбудсмен.
Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека с просьбой учесть эти страшные факты.
Также Денисова призвала партнеров Украины со всего мира усиливать санкционное давление на Россию, предоставлять Украине больше наступательного оружия и присоединяться к расследованиям преступлений россиян в Украине.
Враг должен быть остановлен, а все причастные к зверствам в Украине – предстать перед судом!,
– подчеркнула она.
Что делать, если вы или родные стали жертвой изнасилования
По возможности обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы: в полицию (по номеру 102), в прокуратуру своей области или ОВА по месту своего пребывания или по месту совершения преступления. Заметим, что сейчас это не просто преступление, а военное преступление, за которое насильника могут приговорить к пожизненному заключению.
Если есть такая возможность, обратитесь в больницу. Прежде всего вам или жертве нужна помощь. Также это лучше сделать для того, чтобы зафиксировать телесные повреждения. И, как бы это ни прозвучало, сохраните вещи, в которых вы были, когда вас изнасиловали. Или же в них была жертва изнасилования. На них может быть биологический материал преступника, который поможет установить его личность.Если вы находитесь на оккупированной территории и не можете обратиться ни в больницу, ни в полицию, обратитесь в Офис генпрокурора:
- Электронная почта: conflict2022.ua@gmail.com;
- Телефонный номер для звонков и сообщений в Viber, Telegram, WhatsApp и Signal: 096-755-02-40;
- Единый ресурс для фиксации военных преступлений: https://warcrimes.gov.ua .
Психологическую или юридическую помощь можно получить на горячей линии: 116 123 (с мобильного бесплатно), 0800-500-335 (с мобильного и стационарного – бесплатно). Также на горячую линию можно обратиться через онлайн каналы: скайп — lastrada-ukraine, телеграм — NHL116123 или на электронную почту — hotline@la-strada.org.ua
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