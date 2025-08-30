Россия стягивает резервы на фронт и запускает вторую волну наступления. Так враг пытается истощить украинскую оборону в ближайшие месяцы.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что дальнейшие события на фронте зависят от действий украинских защитников. Он объяснил, какой шаг может сорвать планы россиян.

Смотрите также Интенсивные бои в Донецкой области, остановлены многочисленные атаки россиян: обзор карты фронта от ISW

Вторая волна продлится до осени

Россияне продолжают стягивать запасы к линии боевого соприкосновения, и их давление не уменьшается. По словам Романа Свитана, оно продлится минимум полтора – два месяца.

Еще полтора – два месяца украинским войскам придется держать вторую волну наступления,

– отметил Свитан.

Он предостерег, что не стоит верить утверждениям о якобы "исчерпании" наступления: вплоть до октября – ноября россияне будут пытаться действовать максимально, перебрасывая накопленные запасы ближе к передовой.

Как остановить вторую волну?

Роман Свитан отметил, что врага нужно перехватывать еще на пути к фронту. По его словам, украинские удары уже достают до Твери, Волгограда и Ростова, поражая ключевые объекты снабжения.

Оптимально, конечно, перехватить их еще на подходе,

– объяснил Свитан.

Он уточнил, что главными целями становятся железнодорожные узлы, тяговые и электроподстанции, а также склады горючего. Любая наступательная техника потребляет большие объемы дизеля, авиация нуждается в керосине, а машины – бензине. Даже небольшой взрыв на железнодорожном складе может уничтожить цистерны с топливом и остановить целый поезд.

Топливо и диверсии в тылу

Любое наступление начинается с горючего, отметил Роман Свитан. Именно оно обеспечивает движение танков, машин и самолетов, поэтому удары по цистернам имеют решающее значение.

Есть возможность 200-граммовым зарядом взорвать любую бочку с топливом, которую тянут по железной дороге, а там, даст Бог, и весь состав сгорит,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что эту работу усиливают диверсионные группы и партизанское движение внутри России. По его словам, сопротивление особенно активно в регионах, через которые идет основной трафик, и это существенно затрудняет поставки войск к фронту.

Последние украинские удары по тылу агрессора: