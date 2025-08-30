Идет вторая волна наступления: полковник запаса ВСУ назвал самый действенный способ ее остановить
Россия начала вторую волну наступления, стягивая резервы на фронт, которая продлится до осени.
Полковник запаса Роман Свитан подчеркнул важность перехвата врага на пути к фронту и нанесения ударов по ключевым объектам снабжения, таким как железнодорожные узлы и склады топлива.
Россия стягивает резервы на фронт и запускает вторую волну наступления. Так враг пытается истощить украинскую оборону в ближайшие месяцы.
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что дальнейшие события на фронте зависят от действий украинских защитников. Он объяснил, какой шаг может сорвать планы россиян.
Вторая волна продлится до осени
Россияне продолжают стягивать запасы к линии боевого соприкосновения, и их давление не уменьшается. По словам Романа Свитана, оно продлится минимум полтора – два месяца.
Еще полтора – два месяца украинским войскам придется держать вторую волну наступления,
– отметил Свитан.
Он предостерег, что не стоит верить утверждениям о якобы "исчерпании" наступления: вплоть до октября – ноября россияне будут пытаться действовать максимально, перебрасывая накопленные запасы ближе к передовой.
Как остановить вторую волну?
Роман Свитан отметил, что врага нужно перехватывать еще на пути к фронту. По его словам, украинские удары уже достают до Твери, Волгограда и Ростова, поражая ключевые объекты снабжения.
Оптимально, конечно, перехватить их еще на подходе,
– объяснил Свитан.
Он уточнил, что главными целями становятся железнодорожные узлы, тяговые и электроподстанции, а также склады горючего. Любая наступательная техника потребляет большие объемы дизеля, авиация нуждается в керосине, а машины – бензине. Даже небольшой взрыв на железнодорожном складе может уничтожить цистерны с топливом и остановить целый поезд.
Топливо и диверсии в тылу
Любое наступление начинается с горючего, отметил Роман Свитан. Именно оно обеспечивает движение танков, машин и самолетов, поэтому удары по цистернам имеют решающее значение.
Есть возможность 200-граммовым зарядом взорвать любую бочку с топливом, которую тянут по железной дороге, а там, даст Бог, и весь состав сгорит,
– объяснил Свитан.
Он добавил, что эту работу усиливают диверсионные группы и партизанское движение внутри России. По его словам, сопротивление особенно активно в регионах, через которые идет основной трафик, и это существенно затрудняет поставки войск к фронту.
Последние украинские удары по тылу агрессора:
- В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар со взрывами. В городе объявляли опасность из-за возможных атак дронов, а огонь охватил промышленную зону.
- В Тульской области силы ГУР уничтожили склад взрывчатых веществ. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, к месту происшествия съехались десятки карет скорой.
- В Краснодарском крае и Самарской области дроны атаковали крупные нефтеперерабатывающие заводы. Взрывы вызвали пожары, которые резко снизили производственные мощности российских НПЗ.