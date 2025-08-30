Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что дальнейшие события на фронте зависят от действий украинских защитников. Он объяснил, какой шаг может сорвать планы россиян.
Смотрите также Интенсивные бои в Донецкой области, остановлены многочисленные атаки россиян: обзор карты фронта от ISW
Вторая волна продлится до осени
Россияне продолжают стягивать запасы к линии боевого соприкосновения, и их давление не уменьшается. По словам Романа Свитана, оно продлится минимум полтора – два месяца.
Еще полтора – два месяца украинским войскам придется держать вторую волну наступления,
– отметил Свитан.
Он предостерег, что не стоит верить утверждениям о якобы "исчерпании" наступления: вплоть до октября – ноября россияне будут пытаться действовать максимально, перебрасывая накопленные запасы ближе к передовой.
Как остановить вторую волну?
Роман Свитан отметил, что врага нужно перехватывать еще на пути к фронту. По его словам, украинские удары уже достают до Твери, Волгограда и Ростова, поражая ключевые объекты снабжения.
Оптимально, конечно, перехватить их еще на подходе,
– объяснил Свитан.
Он уточнил, что главными целями становятся железнодорожные узлы, тяговые и электроподстанции, а также склады горючего. Любая наступательная техника потребляет большие объемы дизеля, авиация нуждается в керосине, а машины – бензине. Даже небольшой взрыв на железнодорожном складе может уничтожить цистерны с топливом и остановить целый поезд.
Топливо и диверсии в тылу
Любое наступление начинается с горючего, отметил Роман Свитан. Именно оно обеспечивает движение танков, машин и самолетов, поэтому удары по цистернам имеют решающее значение.
Есть возможность 200-граммовым зарядом взорвать любую бочку с топливом, которую тянут по железной дороге, а там, даст Бог, и весь состав сгорит,
– объяснил Свитан.
Он добавил, что эту работу усиливают диверсионные группы и партизанское движение внутри России. По его словам, сопротивление особенно активно в регионах, через которые идет основной трафик, и это существенно затрудняет поставки войск к фронту.
Последние украинские удары по тылу агрессора:
- В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар со взрывами. В городе объявляли опасность из-за возможных атак дронов, а огонь охватил промышленную зону.
- В Тульской области силы ГУР уничтожили склад взрывчатых веществ. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, к месту происшествия съехались десятки карет скорой.
- В Краснодарском крае и Самарской области дроны атаковали крупные нефтеперерабатывающие заводы. Взрывы вызвали пожары, которые резко снизили производственные мощности российских НПЗ.