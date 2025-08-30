Полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що подальші події на фронті залежать від дій українських захисників. Він пояснив, який крок може зірвати плани росіян.

Друга хвиля триватиме до осені

Росіяни продовжують стягувати запаси до лінії бойового зіткнення, і їхній тиск не зменшується. За словами Романа Світана, він триватиме щонайменше півтора – два місяці.

Ще півтора – два місяці українським військам доведеться тримати другу хвилю наступу,

– зазначив Світан.

Він застеріг, що не варто вірити твердженням про нібито "вичерпання" наступу: аж до жовтня – листопада росіяни намагатимуться діяти максимально, перекидаючи накопичені запаси ближче до передової.

Як зупинити другу хвилю?

Роман Світан наголосив, що ворога потрібно перехоплювати ще на шляху до фронту. За його словами, українські удари вже дістають до Твері, Волгограда і Ростова, вражаючи ключові об'єкти постачання.

Оптимально, звісно, перехопити їх ще на підході,

– пояснив Світан.

Він уточнив, що головними цілями стають залізничні вузли, тягові та електропідстанції, а також склади пального. Будь-яка наступальна техніка споживає великі обсяги дизеля, авіація потребує гасу, а машини – бензину. Навіть невеликий вибух на залізничному складі може знищити цистерни з паливом і зупинити цілий потяг.

Паливо та диверсії в тилу

Будь-який наступ починається з пального, наголосив Роман Світан. Саме воно забезпечує рух танків, машин і літаків, тому удари по цистернах мають вирішальне значення.

Є можливість 200-грамовим зарядом підірвати будь-яку бочку з паливом, яку тягнуть по залізниці, а там, дасть Бог, і весь склад згорить,

– пояснив Світан.

Він додав, що цю роботу підсилюють диверсійні групи та партизанський рух усередині Росії. За його словами, опір особливо активний у регіонах, через які йде основний трафік, і це суттєво ускладнює постачання військ до фронту.

