Оккупанты продолжали наступательные действия в течение июля. За месяц им удалось захватить около 500 – 550 квадратных километров украинской территории. Примерно столько же они оккупировали и в июне.

В разведке Британии заметили, что, начиная с марта 2025 года площадь участка, которую удалось оккупировать врагу, ежемесячно росла, передает 24 Канал.

Каким было наступление России в июле 2025 года?

Захватчики продолжили тактические продвижения в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска. Враг и в дальнейшем пытается окружить город и оказывает давление на остальные логистические маршруты к нему. На сегодня противник оккупировал почти всю территорию Донецкой области к югу от Покровска.

За последние две недели россияне не достигли заметных успехов в Сумской области Украины, которая граничит с Курской и Белгородской областями. Постоянные потери и украинские контратаки, вероятно, сорвали намерения России создать буферную зону в Сумском регионе. Там захватчики отказываются воевать.

В то же время есть ограниченные признаки дальнейшего подкрепления российской группировки на Сумщине.