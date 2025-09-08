Россияне атакуют на границе 3 областей: карта боев 8 сентября
- За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
Украинские защитники сдерживают вражеский натиск на Востоке и Юге. Покровское направление остается "рекордсменом" по количеству боестолкновений.
За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Неделя-две и все, – Андрющенко назвал оккупированные города, где топливо исчезнет насовсем
Где шло наибольшее количество боев?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях Силы обороны отбили 9 атак россиян.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.
Враг атаковал возле Амбарного: смотрите на карте
На Купянском направлении зафиксировано 5 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.
Россияне штурмовали в районе Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.
Враг пытался продвинуться в направлении Дерилово: смотрите на карте
На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений.
Противник пытался прорваться в направлении Северска: смотрите на карте
На Краматорском направлении Силы обороны отбили 4 вражеские атаки в районах Маркового, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.
Оккупанты наступали в районе Маркового: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.
Враг был активен в направлении Плещеевки: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Котлиное, Новоподгороднее, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Луч, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.
Россияне атаковали вблизи Родинского: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала.
Противник штурмовал в районе Ольговского: смотрите на карте
На Ореховском направлении агрессор 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.
Враг атаковал в районе Плавней: смотрите на карте
Какая ситуация на фронте?
- В ЦПД сообщили о успехах Сил обороны на Востоке. Отмечается, что россияне были вынуждены отступить с нескольких позиций на направлениях, где они пытались атаковать.
- Генштаб сообщил об освобождении от оккупантов Заречного в Донецкой области. Этот населенный пункт расположен в районе Лимана.
- По словам главкома Сирского, в августе Силы обороны Украины восстановили контроль над 58 квадратными километрами территории, освободив ряд населенных пунктов.