Украинские защитники сдерживают вражеский натиск на Востоке и Юге. Покровское направление остается "рекордсменом" по количеству боестолкновений.

За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Неделя-две и все, – Андрющенко назвал оккупированные города, где топливо исчезнет насовсем

Где шло наибольшее количество боев?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях Силы обороны отбили 9 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

Враг атаковал возле Амбарного: смотрите на карте

На Купянском направлении зафиксировано 5 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.

Россияне штурмовали в районе Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

Враг пытался продвинуться в направлении Дерилово: смотрите на карте

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений.

Противник пытался прорваться в направлении Северска: смотрите на карте

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 4 вражеские атаки в районах Маркового, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

Оккупанты наступали в районе Маркового: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

Враг был активен в направлении Плещеевки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Котлиное, Новоподгороднее, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Луч, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

Россияне атаковали вблизи Родинского: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала.

Противник штурмовал в районе Ольговского: смотрите на карте

На Ореховском направлении агрессор 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

Враг атаковал в районе Плавней: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте?