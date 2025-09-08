Українські захисники стримують ворожий натиск на Сході та Півдні. Покровський напрямок залишається "рекордсменом" за кількістю боєзіткнень.

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де точилася найбільша кількість боїв?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили 9 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам'янки.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 5 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп'янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 4 ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Оріхівському напрямку агресор 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів і у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Яка ситуація на фронті?