Во время выполнения боевого задания на Востоке Украины 10 августа погибла украинская защитница Наталья Ильницкая. Она была одной из первых четырех "Бучанских ведьм".

Женщина защищала украинцев от вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Ирпеня Александра Маркушина.

Что известно о Наталье Ильницкой?

По словам Маркушина, Наталья родилась в Ворзеле. Однако большую часть жизни прожила в Ирпене Киевской области. Более 10 лет она работала в компании "Экософт". В марте 2022 года помогала расчищать завалы на предприятии после российских атак.

В том же году женщина вступила в Бучанское добровольческое формирование территориальной общины и вошла в число первых четырех бойцов мобильно-огневой группы ПВО "Бучанские ведьмы". Вместе с собратьями и сестрами Наталья стояла на страже неба Киевщины, сбивая вражеские дроны и спасая жизни мирных жителей.

Ей было всего 47 лет, но в эти годы уместилось столько мужества, отваги и любви к Украине, сколько хватило бы на несколько жизней,

– отметил мэр Ирпеня.



Наталья Ильницкая с сестрами на фронте / Фото из соцсетей Александра Маркушина

Впоследствии Наталья присоединилась к Силам территориальной обороны ВСУ, прошла обучение за рубежом и уничтожала врага в рядах полка БПЛА "Ахиллес". Ее жизнь оборвалась 10 августа во время выполнения боевого задания на Востоке. У женщины осталось двое детей, мама, брат и муж, который также воюет против российских захватчиков.

Добавим, что ранее на фронте погиб полицейский из Одесской области Сергей Магла. Мужчина был старшим лейтенантом полиции, служил в правоохранительных органах и добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции в 2024 году.