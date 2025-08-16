Женщина защищала украинцев от вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Ирпеня Александра Маркушина.

Что известно о Наталье Ильницкой?

По словам Маркушина, Наталья родилась в Ворзеле. Однако большую часть жизни прожила в Ирпене Киевской области. Более 10 лет она работала в компании "Экософт". В марте 2022 года помогала расчищать завалы на предприятии после российских атак.

В том же году женщина вступила в Бучанское добровольческое формирование территориальной общины и вошла в число первых четырех бойцов мобильно-огневой группы ПВО "Бучанские ведьмы". Вместе с собратьями и сестрами Наталья стояла на страже неба Киевщины, сбивая вражеские дроны и спасая жизни мирных жителей.

Ей было всего 47 лет, но в эти годы уместилось столько мужества, отваги и любви к Украине, сколько хватило бы на несколько жизней,

– отметил мэр Ирпеня.



Наталья Ильницкая с сестрами на фронте / Фото из соцсетей Александра Маркушина

Впоследствии Наталья присоединилась к Силам территориальной обороны ВСУ, прошла обучение за рубежом и уничтожала врага в рядах полка БПЛА "Ахиллес". Ее жизнь оборвалась 10 августа во время выполнения боевого задания на Востоке. У женщины осталось двое детей, мама, брат и муж, который также воюет против российских захватчиков.

Добавим, что ранее на фронте погиб полицейский из Одесской области Сергей Магла. Мужчина был старшим лейтенантом полиции, служил в правоохранительных органах и добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции в 2024 году.