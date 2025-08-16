Жінка боронила українців від ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.

Що відомо про Наталію Ільницьку?

За словами Маркушина, Наталія народилася у Ворзелі. Проте більшу частину життя прожила в Ірпені, що на Київщині. Понад 10 років вона працювала у компанії "Екософт". У березні 2022 року допомагала розчищати завали на підприємстві після російських атак.

Того ж року жінка вступила до Бучанського добровольчого формування територіальної громади й увійшла до числа перших чотирьох бійчинь мобільно-вогневої групи ППО "Бучанські відьми". Разом із побратимами та посестрами Наталія стояла на сторожі неба Київщини, збиваючи ворожі дрони та рятуючи життя мирних жителів.

Їй було лише 47 років, але в ці роки вмістилося стільки мужності, відваги й любові до України, скільки вистачило б на кілька життів,

– зазначив мер Ірпеня.



Наталія Ільницька з посестрами на фронті / Фото з соцмереж Олександра Маркушина

Згодом Наталія долучилася до Сил територіальної оборони ЗСУ, пройшла навчання за кордоном та нищила ворога у лавах полку БпЛА "Ахіллес". Її життя обірвалося 10 серпня під час виконання бойового завдання на Сході. У жінки лишилося двоє дітей, мама, брат та чоловік, який також воює проти російських загарбників.

Додамо, що раніше на фронті загинув поліцейський з Одещини Сергій Магла. Чоловік був старшим лейтенантом поліції, служив у правоохоронних органах і добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції у 2024 році.