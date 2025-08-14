13 серпня у Білій Церкві відбулося прощання із захисником Дмитром Кашенецем, передає 24 Канал із посиланням на місцеву владу.

Що відомо про загибель Дмитра Кашенеця?

Дмитро Сергійович Кашенець, 1980 року народження, був солдатом. Він служив механіком відділення технічного обслуговування автомобільної техніки роти логістики однієї з військових частин. З 18 липня 2025 року вважався зниклим безвісти.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Московка Куп'янського району Харківської області.

Наш воїн був вірним Військовій присязі на вірність Українському народу. Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,

– йдеться у дописі Білоцерківської міської територіальної громади.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що щоденне співвідношення втрат особового складу Росії та України складає 1 до 3 з більшою кількістю у ворога.

