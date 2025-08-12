Про це Володимир Зеленський заявив під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про втрати ворога та України на добу?

Володимир Зеленський зазначив, що наразі співвідношення артилерії у ЗСУ та росіян – 1 до 2,4 у бік противника. Стосовно FPV-дронів – це значення у 1 до 1,4 на користь України.

"Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів", – пояснив український лідер.

Говорячи про втрати особового складу на фронті, Володимир Зеленський зазначив, що співвідношення цього становить – 1 до 3 у бік противника щодо кількості.

Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих,

– зазначив Зеленський.

За словами президента України наразі у ворога втрати більші як у вбитих, так і у поранених солдатах.