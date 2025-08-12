Лише за минулу добу українські військові ліквідували 980 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати росіян на 12 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – приблизно 1 065 220 (+980),
- танків – 11 098 (+5),
- бойових броньованих машин – 23 119 (+5),
- артилерійських систем – 31 406 (+26),
- РСЗВ – 1 464 (+2),
- засобів ППО – 1 205 (+1),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753 (+107),
- крилатих ракет – 3 556 (+0),
- кораблів та катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106),
- спеціальної техніки – 3 937 (+1).
Втрати ворога на 12 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, нещодавно прикордонники з РУБпАК "СТРІКС" під час нічної операції на Південно-Слобожанському напрямку знищили 10 цілей ворога, зокрема 3 позиції запуску БпЛА ворога, вантажівку, вежу зв’язку, 4 укриття та живу силу.