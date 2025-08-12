Про це пише 24 Канал з посиланням на воїнів 210 окремого штурмового полку.

Дивіться також У ЗСУ розповіли, чи справді росіяни просунулися на 12 кілометрів біля Добропілля

Як захисники змогли вибити російські ДРГ?

Сили оборони Півдня виявили просування російської ДРГ в одному з підконтрольних Україні населених пунктів Запорізької області. Перед тим, як воїни зайшли на позицію, її зачистили українські артилеристи та дрони.

Росіяни своєю чергою залучили до штурму малі групи, які планували закріпитися в міській забудові. Але українські воїни завадили просуванню окупантів і безжально їх знищили.

Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1 штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу,

– зазначили в полку.

Як українські військові знищили ворожу ДРГ на Запоріжжі: дивіться відео

Військові наголошують, що до їхніх лав можуть долучитися охочі захищати Україну. Рекрутери полку можуть підібрати роботу, враховуючи цивільний досвід кожного кандидата.

Нагадаємо, після прориву російських військ біля Добропілля Сили оборони України посилили захист території. Окупанти перекинули на Покровський напрямок угруповання солдатів чисельністю понад 110 тисяч. Наразі в Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що захисники вживають заходів для знищення ворожих груп, які проникли в населені пункти. Відомо, що деякі з них вже знищені – резервні підрозділи виявили ворога, знешкоджують його та беруть росіян у полон. Виділено додаткові сили для посилення оборони.