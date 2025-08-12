Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на воинов 210 отдельного штурмового полка.

Как защитники смогли выбить российские ДРГ?

Силы обороны Юга обнаружили продвижение российской ДРГ в одном из подконтрольных Украине населенных пунктов Запорожской области. Перед тем, как воины зашли на позицию, ее зачистили украинские артиллеристы и дроны.

Россияне в свою очередь привлекли к штурму малые группы, которые планировали закрепиться в городской застройке. Но украинские воины помешали продвижению оккупантов и безжалостно их уничтожили.

Важно, что благодаря безупречному планированию наш 1 штурмовой батальон выполнил миссию без потерь со стороны личного состава,

– отметили в полку.

Как украинские военные уничтожили вражескую ДРГ в Запорожье: смотрите видео

Военные отмечают, что в их ряды могут присоединиться желающие защищать Украину. Рекрутеры полка могут подобрать работу, учитывая гражданский опыт каждого кандидата.

Напомним, после прорыва российских войск возле Доброполья Силы обороны Украины усилили защиту территории. Оккупанты перебросили на Покровское направление группировки солдат численностью более 110 тысяч. Сейчас в Генеральном штабе ВСУ сообщают, что защитники принимают меры для уничтожения вражеских групп, которые проникли в населенные пункты. Известно, что некоторые из них уже уничтожены – резервные подразделения обнаружили врага, обезвреживают его и берут россиян в плен. Выделены дополнительные силы для усиления обороны.