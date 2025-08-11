У понеділок, 11 серпня, таких безіменних захисників поховали у Запоріжжі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Скільки безіменних воїнів поховали у Запоріжжі?
Запоріжжя віддало останню шану 19 безіменним воїнам, які полягли за незалежність України.
Прощання із невідомими воїнами / Фото Запорізької ОВА
Ми не знаємо їхніх імен, але знаємо, за що вони боролися: за мирне небо, за сміх наших дітей, за свободу. Кожен із них чийсь син, брат, батько. Їхня жертва – найвищий прояв любові до своєї країни. Вони назавжди залишаться у нашій пам’яті та в історії України, а тепер і в небі, оберігаючи нас,
– написав Іван Федоров.
Прощання із невідомими воїнами у Запоріжжі: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно на Запорізькому напрямку загинув 39-річний художник Давид Чичкан, а також 36-річний захисник із Закарпаття Едуард Попович.