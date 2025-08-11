Герою було 36 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білківську сільську раду.

Що відомо про загибель Едуарда Поповича?

Клята війна забрала життя ще одного Героя! Знову серце стискається від суму і жалю. На війні загинув Попович Едуард Михайлович, 11.04.1989 року народження з Малого Раківця – герой, солдат, командир підрозділу мінометного взводу,

– йдеться в повідомленні.

Його останній бій відбувся 5 серпня у населеному пункті Диліївка на Донеччині. До останнього подиху Едуард мужньо обороняв країну від російського агресора.

"Ми осиротіли ще на одного захисника. Йому назавжди буде тільки 36 років. Схилімо голови в жалобі, запалімо свічку пам’яті", – зазначено у повідомленні.

Громада висловила щирі співчуття родині, побратимам і друзям полеглого воїна. Час і місце поховання Едуарда Поповича буде оголошено пізніше.