Українському захиснику назавжди залишиться 36 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на священника Романа Грищука та Тростянецьку міську раду.

Дивіться також Від удару ворожого дрона загинув священник з Львівщини

Що відомо про Юрія Волика?

У Тростянецькій міській раді розповіли, що Юрія призвали на військову службу наприкінці березня 2025 року. Він служив в аеромобільному батальйоні та був стрільцем-снайпером.

Там зазначили, що за час проходження служби український захисник зарекомендував себе хоробрим і відповідальним воїном, мав повагу й авторитет у бойових побратимів.

6 серпня під час стрілецького бою Юрій отримав смертельне поранення. У загиблого залишилася матір.

Героїчно прикриваючи своїх побратимів у стрілецькому бою загинув священник Православної церкви України із Тростянця, отець Юрій Волик. Тепер Він в обіймах Бога у світлому місці! Вічна шана тобі, друже,

– написав Роман Грищук.

Він також додав, що різниця між священниками ПЦУ та УПЦ полягає в тому, що перші прикриють наших воїнів собою, тоді як священники УПЦ – здадуть їхні позиції ворогу.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський назвав кількість втрат Росії та України на добу. Ці значення мають співвідношення 1 до 3 з більшими втратами у противника. Він зазначив, що наразі співвідношення артилерії становить 1 до 2,4 на користь Росії, а FPV-дронів – 1 до 1,4 на користь України.