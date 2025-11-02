Угрожающая тенденция: политолог объяснил неприемлемую для Украины позицию НАТО

В НАТО все чаще звучат мысли, что затяжная война в Украине дает Западу время укрепить собственную оборону. Такой подход вызвал споры, ведь он звучит как готовность ждать, пока воюет Украина.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, почему такая логика опасна и для союзников, и для самой Европы. Он убежден, что Альянс должен не готовиться к будущей войне, а помочь Украине победить в этой.

Почему позиция НАТО опасна для Украины?

Олег Лесной отметил, что логика "чем дольше длится война, тем больше времени у Запада на подготовку" противоречит интересам и Украины, и Европы. Такой подход означает, что союзники воспринимают войну не как общую, а как чужую, надеясь выиграть время за счет украинцев.

Надо сделать так, чтобы Украина нанесла такой удар России, чтобы она десятилетиями не решалась на новую агрессию. Это была бы выгодная логика для всех: Украина получает все необходимое для победы, а Европа – шанс не воевать с Россией напрямую,

– объяснил политолог.

Запад осознает опасность со стороны России, то должен начать действовать превентивно – прислушиваться к Украине и закрыть небо над частью ее территории.

Если уже признали, что угроза может произойти, надо действовать сейчас. Прислушаться к Украине, которая более трех лет просит закрыть небо хотя бы над половиной страны – там, где работает логистика, предприятия и где должны возвращаться люди,

– отметил Олег Лесной.

Он подчеркнул, что речь идет не только о военных решениях. Закрытие неба и стабильная логистика позволят восстанавливать экономику и вернуть украинцев домой. Именно это, должно стать общей задачей Украины и ее союзников.

Европа должна готовиться не документами, а людьми

НАТО не является единым организмом – позиции стран различаются, как и отношение к войне в Украине. Часть государств понимает масштаб угрозы, другие все еще воспринимают ее как проблему, не касающуюся их непосредственно. Именно поэтому, политики должны честно говорить со своими избирателями о реальности будущей войны.

Политикам нужно донести эту мысль до собственного населения, чтобы люди осознали угрозу и начали готовиться к ограничениям и сложным решениям. Потому что сегодня электорат в странах НАТО живет в психологии мирного времени и не понимает, что война уже происходит в Европе,

– подчеркнул политолог.

Только подготовленное общество сможет поддержать свои правительства в сложных решениях, если ситуация обострится. Превентивная мобилизация экономики, оборонных структур и общественного сознания, по словам Лесного, должна начаться уже сейчас.

Надо осознать, что война уже происходит в Европе. Вопрос лишь в том, когда она может пересечь границы того или иного государства,

– предостерег политолог.

Каждая страна НАТО должна не только разрабатывать сценарии обороны, но и действовать совместно с Украиной. Только решительные шаги могут стать залогом того, что Россия больше не решится угрожать континенту.

