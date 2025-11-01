Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Готовится ли Европа к войне?
Андрей Коваленко считает, что пакет, который Еврокомиссия представит 19 ноября, превратит логистику ЕС в настоящую военную артерию. Цель – обеспечить мгновенную переброску вооружения и личного состава в случае угрозы.
Это – не бюрократическая инициатива, а операционная интеграция оборонной инфраструктуры ЕС и НАТО,
– отметил он.
В частности, план включает координацию использования грузовиков, железнодорожных платформ, паромов и всех транспортных маршрутов, способных перевозить танки и артиллерию. Для этого упростят пограничные процедуры и синхронизируют механизмы с НАТО, чтобы войска союзников могли двигаться без задержек.
"Впервые Еврокомиссия берет на себя координирующую функцию в военной логистике – сфере, которая ранее была исключительной компетенцией национальных правительств", – отметил Коваленко.
Польша, Германия, Румыния, Нидерланды и страны Балтии станут ключевыми транзитными узлами. Руководитель ЦПИ резюмировал, что Европа готовит не декларации, а маршруты.
Новости Европы: что известно?
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф Рэтклифф встретился с европейскими чиновниками, чтобы развеять опасения относительно обмена разведданными США. Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что цель состояла в том, чтобы "успокоить нервы" и подтвердить приверженность Вашингтона к обмену разведданными.
Вечером 29 октября в столице Германии временно приостановили полеты в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) из-за появления беспилотника. Дрон не удалось обнаружить, несмотря на поиски с вертолетом.
ЕС осудил провокационные действия Беларуси, включающие вторжение метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы. Против белорусского режима уже введены санкции, но ЕС готов принять дальнейшие ответные меры, если такие действия будут продолжаться.