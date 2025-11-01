Встреча главы ЦРУ с европейскими чиновниками имела целью развеять страхи по поводу обмена разведданными Соединенными Штатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Почему Рэтклифф встретился с европейцами?
По данным издания, Джон Рэтклифф поехал в Брюссель, чтобы донести до европейцев недвусмысленное послание о том, что ЕС, по-прежнему, может доверять Соединенным Штатам.
По словам трех человек, осведомленных о встрече, глава ЦРУ встретился с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, высокопоставленными должностными лицами Центра разведки и анализа ситуации ЕС (INTCEN) и Управления разведки военного штаба ЕС (EUMS).
Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что цель заключалась в том, чтобы "успокоить нервы" и подтвердить приверженность Вашингтона к обмену разведданными, поскольку некоторые европейские страны начинают беспокоиться относительно направления внешней политики США при президенте Дональде Трампе.
Отмечается, что нестабильная политика администрации Трампа в отношении Украины, например, резкое прекращение обмена разведданными с Киевом в марте прошлого года, а также ее стремление политизировать разведку путем назначения сторонников Трампа подорвали уверенность европейцев в надежности Вашингтона.
Отношения ЕС и США: коротко о главном
Трамп использует поддержку Украины как инструмент давления на Европу, предлагая инвестировать в победу только при условии солидарности ЕС с США против Китая.
Политолог Олег Саакян подчеркнул в эфире 24 Канала, что Европа пытается избежать этого выбора, справедливо отвечая: Россия – европейская проблема, а Китай – нет.
Отмечается, что Штаты пытаются переложить все бремя противостояния с Китаем на Европу, не беря на себя ответственности за российско-украинскую войну, поэтому Европа ставит ультиматум: или реальная солидарность вместе, или каждый действует самостоятельно.