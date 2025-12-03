Более 1200 жертв и целые города под водой: страны Азии накрыла самая большая стихия в их истории
- Масштабное стихийное бедствие накрыло Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд.
- Погибло более 1200 человек, еще более 800 пропали без вести, известно о затоплении целых городов, разрушения инфраструктуры, проблем с транспортом, электроснабжением и доступом к питьевой воде.
Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд накрыло крупнейшее в их истории стихийное бедствие. Из-за наводнений и оползней там погибли уже более 1200 человек.
Еще более 800 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и AP.
Что известно о последствиях стихийного бедствия?
На прошлой неделе Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд накрыли муссонные дожди. В этом году ливни усилились редким тропическим штормом, который образовался в Малаккском проливе.
Из-за непогоды реки вышли из берегов, разрушили инфраструктуру и затопили целые города. Появились проблемы с движением автомобильного транспорта и железной дороги, электроснабжением и связью. До сих пор сотни ключевых дорог остаются непроездными. Есть также проблемы с доступом к питьевой воде.
Известно, что погибли:
659 человек в Индонезии,
390 – на Шри-Ланке,
181 – в Таиланде.
Больше всего досталось Индонезии. Там в целом пострадали 3,2 миллиона человек, 2600 травмировались, еще более 470 пропали без вести.
В селах на острове Суматра размыты дороги и разрушены мосты, из-за чего спасателям трудно добраться туда. Затрудняют работы также погодные условия.
На Шри-Ланке, кроме сотен погибших, есть еще 366 пропавших без вести, более миллиона граждан пострадали.
В общем там непогода коснулась более половины из 25 административных округов, а более чем 20 из них пришлось проводить массовые эвакуации.
ООН уже дала первые оценки: стихия разрушила более 15 тысяч домов.
Недавние стихийные бедствия
В конце ноября в Индонезии проснулся вулкан Семеру. Облако пепла поднялось на 17 000 метров. Поблизости пришлось провести эвакуацию жителей.
А в начале ноября разрушительный торнадо пронесся по Бразилии. Он фактически разрушил город Рио-Бониту-ду-Игуасу и нанес ущерб соседнему Гуарапуава. Были жертвы.