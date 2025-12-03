Понад 1200 жертв та цілі міста під водою: країни Азії накрила найбільша стихія в їхній історії

Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд накрило найбільше в їхній історії стихійне лихо. Через повені та зсуви там загинули уже понад 1200 осіб.

Ще понад 800 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times та AP.

Дивіться також Убив понад 80 людей і прямує до В'єтнаму: Філіппінами пронісся потужний тайфун

Що відомо про наслідки стихійного лиха?

Минулого тижня Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд накрили мусонні дощі. Цьогоріч зливи посилилися рідкісним тропічним штормом, який утворився в Малакській протоці.

Через негоду річки вийшли з берегів, зруйнували інфраструктуру та затопили цілі міста. З'явилися проблеми з рухом автомобільного транспорту та залізниці, електропостачанням та зв'язком. Досі сотні ключових доріг залишаються непроїзними. Є також проблеми з доступом до питної води.

Негода на Шрі-Ланці: дивіться відео

Наразі відомо, що загинули:

659 людей в Індонезії,

390 – на Шрі-Ланці,

181 – у Таїланді.

Найбільше дісталося Індонезії. Там загалом постраждали 3,2 мільйона людей, 2600 травмувалися, ще понад 470 зникли безвісти.

Стихія в Індонезії: дивіться відео

У селах на острові Суматра розмиті дороги та зруйновані мости, через що рятувальникам важко дістатися туди. Ускладнюють роботи також погодні умови.

На Шрі-Ланці, окрім сотень загиблих, є ще 366 зниклих безвісти, понад мільйон громадян постраждали.

Загалом там негода торкнулася понад половини з 25 адміністративних округів, а більш ніж 20 з них довелося проводити масові евакуації.

ООН уже дала перші оцінки: стихія зруйнувала понад 15 тисяч будинків.

Негода накрила Таїланд: дивіться відео

Нещодавні стихійні лиха