В Польше 6 августа 2025 года состоялась инаугурация нового президента. Это Кароль Навроцкий. Его положительная политика в отношении Украины является важной, ведь Польша ценный партнер для нашего государства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар рассказал 24 Каналу, что Украина должна уважать выбор польского народа. Он отметил, что еще перед вступлением в должность Кароль Навроцкий имел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ключевые приоритеты двусторонних отношений.

"Разговор был очень хорошим, положительные сигналы для нашего сотрудничества, приоритетность поддержки двустороннего диалога, развитие сотрудничества в сфере безопасности, оборонное взаимодействие. Однако и, конечно, вопросы общей истории будут на повестке дня, которые будем постепенно решать", – сказал он.

На чем будет акцентировать Навроцкий в своей политике?

Василий Боднар отметил, что во время самой инаугурации президент Польши сконцентрировал речь на внутренней политике и на тех задачах, которые ему ставили избиратели. Конечно, украинское посольство работает, чтобы и Украина была среди приоритетов нового президента.

Свидетельством этого является установленный диалог между президентом Зеленским и господином Навроцким. Приоритетами на сегодня является оборона Украины, поддержка нашего государства в противодействии российской агрессии,

– отметил он.

Украине важно найти общий язык с польским лидером во взаимодействии по европейской интеграции и сотрудничества в рамках НАТО.

Кроме того, есть важные вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. По словам украинского посла в Польше, говорится прежде всего об экономических темах, вопрос восстановления, торговли, проблемы в сельскохозяйственной сфере, пограничную инфраструктуру и более тесное взаимодействие в сфере коммуникации.

Чем Польша может помочь Украине?

Боднар отметил, что для Украины важно сотрудничество с польской стороной в сфере военной помощи, ведь не только США работают над поддержкой нашей страны.

Есть проект, который реализует европейское сообщество, это так называемый SAFE. Мы над этим также практически работаем, чтобы использовать финансовые и организационные возможности со стороны Европейского Союза. Все для того, чтобы укреплять обороноспособность как Украины, так и наших партнеров, в том числе и Польши,

– подчеркнул посол.

По его словам, важно, чтобы и Польша была сильной и смогла, в случае опасности, себя защитить, ведь она также имеет границу с Калининградской областью и с Беларусью.

Министр Андрей Сибига и вице-премьер Радослав Сикорский четко заявили о расширении оборонного сотрудничества, о том, что Польша доставила к нам 46-й пакет помощи, сейчас формирует 47-й и 48-й,

– добавил Василий Боднар.

Он подытожил, что военное, оборонное и безопасностное сотрудничества – это ключевые приоритеты в развитии как двустороннего диалога с Польшей, так и с ключевыми партнерами в ЕС и НАТО.

Интересно, как показал опрос SW Research для Rzeczpospolita, более половины поляков не имеют положительных ожиданий относительно каденции Навроцкого – только треть считает, что он станет хорошим главой государства. Больше всего скептицизма проявляют жители средних городов и респонденты с высшим образованием.