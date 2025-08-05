Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос SW Research для Rzeczpospolita.

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Как поляки оценивают будущее президентство Навроцкого?

В целом положительные ожидания относительно Кароля Навроцкого у 33,8% опрошенных, 56,6% – ожидают, что новый президент будет посредственным, плохим или очень плохим:

14,1% считают, что он будет очень хорошим президентом,

19,7% – хорошим,

27% – средним,

11,2% – плохим,

18,4% – очень плохим.

Еще 9,6% респондентов не задумывались этим вопросом.

Люди в возрасте до 24 лет (46%) и те, кто имеет только начальное образование (47%), чаще, чем население в целом, ожидают среднего президентства. Респонденты с базовым профессиональным образованием (25%) – это группа, которая скорее всего предполагает очень хорошего президента. Очень плохого президентства вероятнее всего ожидают жители городов с населением от 200 до 499 тысяч человек (34%),

– прокомментировал вице-президент SW Research.

К слову, Украина ожидает визита Кароля Навроцкого после его инаугурации 6 августа.