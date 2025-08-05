Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на опитування SW Research для Rzeczpospolita.
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Як поляки оцінюють майбутнє президентство Навроцького?
Загалом позитивні очікування щодо Кароля Навроцького у 33,8% опитаних, 56,6% – очікують, що новий президент буде посереднім, поганим або дуже поганим:
- 14,1% вважають, що він буде дуже хорошим президентом,
- 19,7% – хорошим,
- 27% – середнім,
- 11,2% – поганим,
- 18,4% – дуже поганим.
Ще 9,6% респондентів не задумувалися цим питанням.
Люди віком до 24 років (46%) та ті, хто має лише початкову освіту (47%), частіше, ніж населення загалом, очікують середнього президентства. Респонденти з базовою професійною освітою (25%) – це група, яка найімовірніше передбачає дуже хорошого президента. Дуже поганого президентства найімовірніше очікують мешканці міст з населенням від 200 до 499 тисяч осіб (34%),
– прокоментував віцепрезидент SW Research.
До слова, Україна очікує на візит Кароля Навроцького після його інавгурації 6 серпня.