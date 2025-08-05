Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на опитування SW Research для Rzeczpospolita.

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Як поляки оцінюють майбутнє президентство Навроцького?

Загалом позитивні очікування щодо Кароля Навроцького у 33,8% опитаних, 56,6% – очікують, що новий президент буде посереднім, поганим або дуже поганим:

14,1% вважають, що він буде дуже хорошим президентом,

19,7% – хорошим,

27% – середнім,

11,2% – поганим,

18,4% – дуже поганим.

Ще 9,6% респондентів не задумувалися цим питанням.

Люди віком до 24 років (46%) та ті, хто має лише початкову освіту (47%), частіше, ніж населення загалом, очікують середнього президентства. Респонденти з базовою професійною освітою (25%) – це група, яка найімовірніше передбачає дуже хорошого президента. Дуже поганого президентства найімовірніше очікують мешканці міст з населенням від 200 до 499 тисяч осіб (34%),

– прокоментував віцепрезидент SW Research.

До слова, Україна очікує на візит Кароля Навроцького після його інавгурації 6 серпня.