У Польщі 6 серпня 2025 року відбулась інавгурація нового президента. Це Кароль Навроцький. Його позитивна політика щодо України є важливою, адже Польща цінний партнер для нашої держави.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар розповів 24 Каналу, що Україна має поважати вибір польського народу. Він зауважив, що ще перед вступом на посаду Кароль Навроцький мав телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ключові пріоритети двосторонніх взаємин.

"Розмова була дуже доброю, позитивні сигнали для нашої співпраці, пріоритетність підтримки двостороннього діалогу, розвиток безпекової співпраці, оборонна взаємодія. Однак і, звичайно, питання спільної історії будуть на порядку денному, які будемо поступово розв'язувати", – сказав він.

На чому акцентуватиме Навроцький у своїй політиці?

Василь Боднар зауважив, що під час самої інавгурації президент Польщі сконцентрував промову на внутрішній політиці та на тих завданнях, які йому ставили виборці. Звісно, українське посольство працює, щоб і Україна була серед пріоритетів нового президента.

Свідченням цього є встановлений діалог між президентом Зеленським і паном Навроцьким. Пріоритетами на сьогодні є оборона України, підтримка нашої держави у протидії російській агресії,

– зауважив він.

Україні важливо знайти спільну мову із польським лідером у взаємодії щодо європейської інтеграції та співпраці в рамках НАТО.

Крім того, є важливі питання пов'язані з двосторонньою співпрацею. За словами українського посла в Польщі, мовиться насамперед про економічні теми, питання відбудови, торгівлі, проблеми в сільськогосподарській сфері, прикордонну інфраструктуру та більш тісну взаємодію у сфері комунікації.

Чим Польща може допомогти Україні?

Боднар зауважив, що для України є важлива співпраця з польською стороною у сфері військової допомоги, адже не лише США працюють над підтримкою нашої країни.

Є проєкт, який реалізує європейська спільнота, це так званий SAFE. Ми над цим також практично працюємо, щоб використовувати фінансові й організаційні спроможності з боку Європейського Союзу. Все для того, щоб зміцнювати обороноздатність як України, так і наших партнерів, зокрема і Польщі,

– наголосив посол.

За його словами, важливо, щоб і Польща була сильною і змогла, у разі небезпеки, себе захистити, адже вона також має кордон з Калінінградською областю та з Білоруссю.

Міністр Андрій Сибіга і віцепрем'єр Радослав Сікорський чітко заявили про розширення оборонної співпраці, про те, що Польща доставила до нас 46-й пакет допомоги, зараз формує 47-й і 48-й,

– додав Василь Боднар.

Він підсумував, що військова, оборонна і безпекова співпраці – це ключові пріоритети в розвитку як двостороннього діалогу з Польщею, так і з ключовими партнерами в ЄС і НАТО.

Цікаво, як показало опитування SW Research для Rzeczpospolita, понад половина поляків не мають позитивних очікувань щодо каденції Навроцького – лише третина вважає, що він стане хорошим очільником держави. Найбільше скептицизму виявляють мешканці середніх міст і респонденти з вищою освітою.