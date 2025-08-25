Президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару руководителем Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Его одновременно уволили с должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом.

Соответствующий указ №657/2025 от 25 августа размещен на сайте главы государства. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о новом назначении Зеленского?

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Вместе с этим другим указом Президента №656/2025 Хмара уволен с предыдущей должности – главы Центра специальных операций борьбы с терроризмом, а также защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

"Уволить Хмару Евгения Леонидовича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", – говорится там.

14 апреля 2023 года Зеленский назначил Евгения Хмару руководителем именно этого подразделения Службы безопасности.

