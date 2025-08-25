Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Його водночас звільнили з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом.

Відповідний указ №657/2025 від 25 серпня розміщений на сайті глави держави. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Вакарчук, Магучіх і СБУ: кому Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"

Що відомо про нове призначення Зеленського?

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України", – ідеться в документі.

Разом з цим іншим указом Президента №656/2025 Хмару звільнено з попередньої посади – очільника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, а також захисту учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів СБУ.

"Звільнити Хмару Євгенія Леонідовича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", – йдеться там.

14 квітня 2023 року Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником саме цього підрозділу Служби безпеки.

Що відомо про останні операції СБУ?