25 серпня, 14:45
Зеленський призначив нового керівника Центру спецоперацій "А" СБУ

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, звільнивши його з попередньої посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом.
  • СБУ та ССО 24 серпня завдали вогневого ураження по інфраструктурному об'єкту на території морського термінала "Усть-Луга", а також затримали херсонця, який працював на російські спецслужби.

Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Його водночас звільнили з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом.

Відповідний указ №657/2025 від 25 серпня розміщений на сайті глави держави. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про нове призначення Зеленського?

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України", – ідеться в документі.

Разом з цим іншим указом Президента №656/2025 Хмару звільнено з попередньої посади – очільника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, а також захисту учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів СБУ.

"Звільнити Хмару Євгенія Леонідовича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", – йдеться там.

14 квітня 2023 року Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником саме цього підрозділу Служби безпеки.

Що відомо про останні операції СБУ?