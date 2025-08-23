Не отдадим оккупанту: Зеленский произнес речь ко Дню Государственного флага

В Киеве начались торжества ко Дню государственного флага Украины. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Что заявил Зеленский ко Дню Государственного флага?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинский флаг мы встречаем повсюду: на зданиях, под стеклом машин, на форме наших защитников. И этот символ является для украинцев особенным.

Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают – зло прошло. И этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они его берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту,

– говорит Зеленский.

Это также особый символ для всех защитников и защитниц Украины.