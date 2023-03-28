"Это же мальчики": почему дергать за косички – это о насилии

В последние дни большой резонанс приобрела история о сексуальном насилии над 14-летней школьницей. Преступление совершили трое знакомых ей ребят. Как не воспитать насильника и как правильно реагировать на проявления агрессии – читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Подростки также сняли сам процесс, а видео распространили среди учащихся школы. Но из-за несовершеннолетия, отсутствия судимости и хороших характеристик, в частности от учителей, суд освободил ребят от отбывания наказания, назначив испытательный срок на два года. В этой ситуации вопросов возникает много, я предлагаю разобрать несколько из них.

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1. Как так получилось, что подростки с хорошими характеристиками отважились на циничное преступление

В конкретном случае мы опираемся именно на характеристики от родителей и учителей. Что касается первых, следует учитывать психологический феномен – эффект знакомства. Он проявляется в том, что чем лучше мы знаем человека, тем больше симпатизируем ему. Поэтому родители искренне могут не замечать определенные моменты в поведении своего ребенка, которые должны насторожить.

Что касается других, я не могу утверждать, но могу допустить, что поведение ребят в школе действительно было вежливым. Поэтому учителя предоставили положительные характеристики. Следует учитывать, что количество учеников на одного учителя достаточно велико, поэтому преподаватели не всегда могут за всеми уследить, но это уже вопрос нашей системы образования.

Так же могу допустить, что учителя хотели просто снять с себя ответственность, мол, ничего не знаем, в школе ребята вели себя хорошо. Или на них повлияли другие люди. Но еще раз подчеркиваю – это только мое предположение и субъективное мнение.

Но в любом случае хорошие характеристики далеко не всегда отражают действительность, ориентироваться только на них – не лучший вариант.

2. На что обратить внимание, чтобы предупредить преступное поведение ребенка

На самом деле пунктов много, но сегодня хочу проговорить одни из важнейших: "игривые" толкания, дергания девушек за волосы и т.д. К сожалению, до сих пор руководствуются мнением, что такие "мелочи" не существенны. И когда ребенок жалуется, что его толкнули, дернули или обидели, взрослые позволяют себе фразы типа: "Да это мальчики, что поделаешь", "К тебе так ухаживают" и т.д.

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Нет, толкать и дергать за косички – не об игре и ухаживании. Это нарушение личных границ. И здесь не важны мотивы. Касаться другого человека без разрешения, еще и в агрессивной форме – табу.

Игнорирование такого поведения приводит к его нормализации. То есть ребенок получает фактически разрешение от взрослых обижать других. И со временем, "мелочи" приобретают уже совсем другие масштабы. Поэтому, когда вы замечаете такое поведение у ребенка, стоит обратиться к его родителям, школьному психологу, провести беседу с ним.

Если мы хотим жить в цивилизованном мире, необходимо, чтобы каждый человек был цивилизованным, а для этого нужно быть неравнодушными к проявлениям агрессии. То есть, если человек проявляет агрессию, это нужно фиксировать, перевоспитывать и объяснять, как правильно и корректно вести себя по отношению к другим.

3. Действительно ли все проблемы воспитания начинаются с семьи

Конечно, окружение оказывает влияние на ребенка. Но очень часто причиной конфликтов у детей становится отсутствие правильного примера родителей. Так что даже если "сложного" подростка начать водить к психологу, но вместе с тем постоянно ссориться и повышать голос дома – эффект будет незначительным. Поскольку ребенок во многом является прообразом родителей и проектирует их поведение. Если родители агрессивны в отношении друг друга, ребенок будет демонстрировать такую же модель поведения к другим.

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Поэтому лучшее, что мы можем сделать в отношении детей, себя и в целом окружения – начать с себя. Быть ассертивными, не терпеть агрессивное поведение со стороны других, не оправдывать преступников и не стоять в стороне, когда оскорбляют других.

Я горжусь неравнодушием украинцев и тенденцией не умалчивать преступления, а придавать им огласку.