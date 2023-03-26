Разрыв на рынке труда

Понятно, что, учитывая объем разрушений в результате войны, количество беженцев и внутренне перемещенных лиц, украинский рынок труда ожидает значительное переформатирование. Поэтому масштабные программы (пере)обучения взрослых будут необходимостью. Соответствует ли законопроект вызовам времени?

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По разным оценкам, от четверти до трети украинцев остаются безработными. Это очень много, учитывая, что около 8 миллионов человек уехали из страны. Понятно, что безработные теряют (по крайней мере, частично) доход и должны сократить свое потребление, то есть снижается совокупный спрос на товары и услуги. В то же время, предприятиям становится все сложнее найти работников нужной квалификации.

Такой разрыв на рынке труда существовал и до полномасштабного вторжения, а сейчас усилился. Поэтому обретение новых навыков или повышение квалификации работниками критически важно для украинского рынка труда как сегодня, так и в будущем. На решение этого вопроса направлен законопроект, который мы рассматриваем.

В общем, структура законопроекта стандартная для схожих рамочных законов – он определяет структуру образования для взрослых, принципы его организации, права и обязанности различных субъектов в этой сфере. Кроме того, закон вносит несколько существенных изменений в действующее законодательство.

Неформальное образование

Во-первых, неформальное образование возможно будет признавать в системе формального образования и получать по его результатам полную образовательную квалификацию (ранее можно біло получать только профессиональную или частичную квалификацию).

При этом как форму (семинары, курсы, тренинги, стажировку и т.п.), так и содержание неформального образования, предоставлятели такого образования смогут определять самостоятельно на основе профессиональных стандартов (если они есть), квалификационных характеристик, задач работодателей, потребностях экономики и общества. Однако поставщик неформального образования должен сопровождать свой курс полной информацией о его содержании, продолжительности (или количестве кредитов ЕКТС или ЕКСПО) и ожидаемых результатах обучения. Таким образом, авторы закона прописывают максимально свободный и прозрачный рынок неформального образования, что безусловно является плюсом, поскольку потребности рынка труда сегодня меняются очень быстро.

Во-вторых, меняется совокупность составляющих образования для взрослых:



Как меняется система образования / Таблица Илоны Сологуб

Дополнительное личностно ориентированное образование – это повышение профессиональной квалификации или приобретение нового, как и последипломное образование (однако последнее для некоторых профессий обязательно). По словам исполнительного директора Украинской ассоциации образования для взрослых Никиты Андреева, личностно ориентированное образование – как правило, неформальное. Его получают в частных заведениях.

– это повышение профессиональной квалификации или приобретение нового, как и последипломное образование (однако последнее для некоторых профессий обязательно). По словам исполнительного директора Украинской ассоциации образования для взрослых Никиты Андреева, личностно ориентированное образование – как правило, неформальное. Его получают в частных заведениях. Гражданское образование – это о гражданской ответственности, в частности, критическом мышлении и медиаграмотности.

– это о гражданской ответственности, в частности, критическом мышлении и медиаграмотности. Компенсаторное образование предназначено для тех, кто по определенным причинам не получил общего среднего образования.

предназначено для тех, кто по определенным причинам не получил общего среднего образования. Формационное образование – это так называемый "второй диплом", то есть получение профессионального или высшего образования (часто по другой специальности) теми, кто уже имеет диплом заведения профессионально-технического или высшего образования. Как правило, формационное образование получают в государственных учреждениях.

При этом если человек имеет не менее 7 лет страхового стажа, он сможет получать такое "второе образование" благодаря льготным государственным кредитам. Ранее получение "второго диплома" было возможно только на платной основе. Однако в сентябре 2022 года в Закон "О занятости населения" были внесены изменения, которые позволили получить от государства ваучера на получение второго профессионального или высшего образования по определенным специальностям для определенных категорий лиц.

Речь идет о лицах старше 45 лет, ветеранах или демобилизованных с военной службы (кроме срочников), ВПЛ, лиц с инвалидностью и пострадавших от российской агрессии (ранее ваучеры были доступны только для получения профессионального образования).

При этом перечисленные категории лиц при поступлении должны сдавать тест на общие учебные компетентности (похож на ВНО, который должен разработать МОН и утвердить Кабмин), а поступающие на бакалаврскую или магистерскую программу будут сдавать экзамены непосредственно в учреждении высшего образования.

Кто будет предоставлять услуги по образованию

В-третьих, повышается роль местных властей в образовании взрослых. В частности, местные власти смогут организовывать центры образования для взрослых (некоторые общины уже это делают), будут предоставлять внешкольное образование для лиц старше 14 лет. Ожидается, что органы местной власти будут создавать, финансировать, оценивать и при необходимости закрывать такие центры, основываясь на изучении потребностей рынка труда, а также внедрять региональные программы образования для взрослых (однако Научно-экспертное управление ВР отмечает, что последнее – полномочия местных администраций).

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Впрочем, услуги образования для взрослых также смогут предоставлять любые юридические лица и даже ФЛП. Некоторые украинские УВО уже открыли отделения или филиалы, которые обучают взрослых. Похоже, что на рынке образования для взрослых будет преимущественно два вида "игроков":

заведения высшего и профессионального образования,

органы местной власти.

Впрочем, найдется место на нем и, например, для платформ онлайн-курсов.

Те учреждения или программы образования для взрослых, которые финансируются государством, должны будут проходить контроль качества с помощью НАОКВО. Заведения по повышению квалификации работников, для которых она по закону обязательна (например, врачей), должны будут получить лицензию. Аккредитацию учебные заведения для взрослых будут проходить добровольно.

Наконец, в дополнение к другим образовательным реестрам законопроект предлагает ввести Реестр личных электронных портфолио. Судя по описанию, он будет похож на LinkedIn для профессионалов, для которых введено дополнительное регулирование (в частности, врачи и учителя должны регулярно проходить повышение квалификации, и после недавних реформ могут самостоятельно выбирать соответствующие курсы или учебные программы и получать баллы за их прохождение). Лицо будет добровольно записываться в этот реестр, в котором будут храниться данные о его образовании в течение жизни.

Законопроект предусматривает, что государство будет финансировать образование для взрослых с особыми образовательными потребностями. Кроме того, оно будет ежегодно финансировать разработку и размещение в свободном доступе 100 образовательных программ и учебных курсов (почему именно 100 – ни в законопроекте, ни в пояснительной записке не объяснено).

Использование таких курсов субъектами, предоставляющими услуги образования для взрослых, будет считаться частичным финансированием этих образовательных услуг. Соответственно, информация о предоставителе образовательных услуг, который пользуется этими курсами, будет внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Пояснительная записка к законопроекту содержит стандартную формулировку, что "реализация проекта акта не требует дополнительных финансовых расходов из государственного и местных бюджетов". Однако понятно, что вышеупомянутые 100 учебных курсов в год вряд ли будут разработаны на волонтерских началах. А открытие центров образования для взрослых потребует финансирования из местных бюджетов.

Надеемся, что такие расходы будут производиться максимально прозрачно и при участии общественности. Ведь, как и во время любых государственных расходов, здесь могут возникнуть коррупционные риски. Впрочем, Антикоррупционный комитет ВР считает, что такие риски отсутствуют и предлагает привести положения законопроекта, касающиеся лицензирования, в соответствие с законом о лицензировании. Для некоторых профессий лицензирование и оценка качества учебных программ и квалификации преподавателей критически важны, чтобы не было таких случаев как с "инструктором Али".

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Принятие закона – важный первый шаг

Как Научно-экспертное управление ВР, так и Комитет по вопросам молодежи и спорту отмечают, что не стоит говорить о гражданском образовании только в контексте образования для взрослых. Для детей оно не менее важно.

В свою очередь, Комитет по вопросам евроинтеграции отмечает, что законопроект не противоречит Соглашению об ассоциации. Согласно плану выполнения Соглашения, этот законопроект должен был быть представлен до конца 2018 года.

Сколько людей будут нуждаться в переквалификации или повышении квалификации во время войны и после победы? Конечно, оценить это сложно, но счет будет идти на миллионы. Во времена пандемии Государственная служба занятости, например, обучала 130 – 140 тысяч человек в год. Для сравнения, онлайн-курсы от Prometheus за 8 лет выдали 1,3 миллиона сертификатов (в среднем около 162 тысяч в год).

Значительное перераспределение трудовых ресурсов после войны будет вызовом как для государства и учебных заведений, так и для работодателей и для самих работников. Принятие этого законопроекта (с учетом замечаний научно-исследовательского управления) будет необходимым первым шагом. Однако в дальнейшем потребуется значительная работа всех сопричастных субъектов.

В частности, учебные заведения с участием МОН должны будут разработать процедуры предоставления образовательных квалификаций на основе неформального образования, а также изучить рынок труда, чтобы предложить достаточно гибкие и актуальные курсы образования для взрослых.

Работодателям нужно будет разрабатывать новые процедуры для оценки компетенций будущих работников с учетом разнообразия неформального образования, которое они могут получить, а также зарубежного опыта. В свою очередь тем, кто ищет работу, нужно будет задуматься о том, какие навыки на рынке труда пользуются спросом сегодня. А дальше – найти оптимальные пути получения этих навыков с помощью очных или онлайн-курсов, индивидуальных консультаций и т.п.