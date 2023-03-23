Китай помогает России обходить санкции

В этих странах нет открытых реестров и вообще ничего, с чем мы привыкли работать. Иногда даже отображения в закрытых таможенных базах поставок нет.

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Сложно признавать, что долгое время наше внимание настолько прочно было приковано к тому, чтобы контролировать партнеров и искать в их действиях предательство, что мы упустили это время. Мы так и не научились даже на базовом уровне работать с информацией в таких юрисдикциях.

Некоторые даже сегодня до сих пор надеются на китайского миротворца. И это после единогласной позиции всех ведущих мировых СМИ о мощном сигнале поддержки президенту России Владимиру Путину, который направил ему визитом китайский лидер Си Цзиньпин, "дорогих друзей", теплых ужинов, приглашений посетить Пекин.

Было бы неплохо, чтобы китаисты, которые весь этот год рассказывали нам о том, что "Восток, точнее коммунизм, дело тонкое", теперь засучили рукава и использовали свои китайские знания для выявления и изучения схем обхода санкций через Китай и с помощью Китая. Необходимо отработать пути их прекращения.

Это хорошее время для того, чтобы показать глубину своего знания "тонкого китайского дела".