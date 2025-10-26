Над Днепром небо неожиданно окрасилось в желтый цвет: захватывающие кадры
- Небо над Днепром стало желтым из-за света от теплиц в районах Братского и Новоалександровки.
- В Ингулецком районе Кривого Рога из-за удара молнии исчезло электроснабжение.
В Днепре 26 октября возникло интересное атмосферное явление. Небо над городом стало яркого желтого цвета.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и днепровский телеканал D1.
Почему небо над Днепром стало желтым?
Жители Днепра вечером 26 октября наблюдали необычное атмосферное явление. В сети распространяли фото, где видно, как небо над городом приобрело желтый оттенок.
Небо над Днепром 26 октября стало желтого цвета / Фото Суспильного
В то же время местные объясняют, что это явление они наблюдают уже давно, и ничего аномального здесь нет. В частности, желтый свет идет от теплиц в районах Братского и Новоалександровки, иногда он имеет оранжевый оттенок.
Свет может идти от теплиц, что вблизи Днепра / Фото из социальных сетей
Где в Днепропетровской области исчез свет из-за удара молнии?
В то же время в другой части Днепропетровской области, а именно в районе Ингулец, что в Кривом Роге, из-за молнии одномоментно исчез свет. Издание "Свои.Кривой Рог" зафиксировало этот момент на видео.
В Ингульце в Кривом Роге из-за удара молнией одномоментно исчез свет / Видео "Свои.Кривой Рог"
Известно, что перебои с электроснабжением фиксировали в части района. Там погасли уличные фонари и исчез свет в окна домов.
Где в Украине прогнозируют сильные дожди и грозы в ближайшее время?
Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в нескольких регионах Украины. В течение 27 – 28 октября там ожидаются значительные дожди, грозы, ураганы и туманы.
Значительные дожди, грозы и туманы прогнозируют в эти дни в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях. В Одессе также ожидается ухудшение погоды.
В то же время Укргидрометцентр писал, что в Украине в течение следующих нескольких дней не ожидается резкого похолодания. Температурный фон в стране будет оставаться стабильным.