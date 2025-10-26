Над Днепром небо неожиданно окрасилось в желтый цвет: захватывающие кадры

В Днепре 26 октября возникло интересное атмосферное явление. Небо над городом стало яркого желтого цвета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и днепровский телеканал D1.

Почему небо над Днепром стало желтым?

Жители Днепра вечером 26 октября наблюдали необычное атмосферное явление. В сети распространяли фото, где видно, как небо над городом приобрело желтый оттенок.

Небо над Днепром 26 октября стало желтого цвета / Фото Суспильного

В то же время местные объясняют, что это явление они наблюдают уже давно, и ничего аномального здесь нет. В частности, желтый свет идет от теплиц в районах Братского и Новоалександровки, иногда он имеет оранжевый оттенок.

Свет может идти от теплиц, что вблизи Днепра / Фото из социальных сетей

Где в Днепропетровской области исчез свет из-за удара молнии?

В то же время в другой части Днепропетровской области, а именно в районе Ингулец, что в Кривом Роге, из-за молнии одномоментно исчез свет. Издание "Свои.Кривой Рог" зафиксировало этот момент на видео.

В Ингульце в Кривом Роге из-за удара молнией одномоментно исчез свет / Видео "Свои.Кривой Рог"

Известно, что перебои с электроснабжением фиксировали в части района. Там погасли уличные фонари и исчез свет в окна домов.

