Над Дніпром небо неочікувано забарвилося у жовтий колір: захопливі кадри
- Небо над Дніпром стало жовтим через світло від теплиць у районах Братського та Новоолександрівки.
- В Інгулецькому районі Кривого Рогу через удар блискавки зникло електропостачання.
У Дніпрі 26 жовтня виникло цікаве атмосферне явище. Небо над містом стало яскравого жовтого кольору.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та дніпровський телеканал D1.
Чому небо над Дніпром стало жовтим?
Жителі Дніпра ввечері 26 жовтня спостерігали незвичне атмосферне явище. У мережі поширювали фото, де видно, як небо над містом набуло жовтого відтінку.
Небо над Дніпром 26 жовтня стало жовтого кольору / Фото Суспільного
Водночас місцеві пояснюють, що це явище вони спостерігають уже давно, і нічого аномального тут немає. Зокрема, жовте світло йде від теплиць у районах Братського та Новоолександрівки, іноді воно має помаранчевий відтінок.
Світло може йти від теплиць, що поблизу Дніпра / Фото з соціальних мереж
Де у Дніпропетровській області зникло світло через удар блискавки?
Водночас в іншій частині Дніпропетровській області, а саме в районі Інгулець, що в Кривому Розі, через блискавку одномоментно зникло світло. Видання "Свої.Кривий Ріг" зафіксувало цей момент на відео.
В Інгульці у Кривому Розі через удар блискавкою одномоментно зникло світло / Відео "Свої.Кривий Ріг"
Відомо, що перебої з електропостачанням фіксували у частині району. Там загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікна будинків.
Де в Україні прогнозують сильні дощі та грози найближчим часом?
Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди у кількох регіонах України. Впродовж 27 – 28 жовтня там очікуються значні дощі, грози, буревії та тумани.
Значні дощі, грози та тумани прогнозують у ці дні в східних, південно-східних, Полтавській і Сумській областях. В Одесі також очікується погіршення погоди.
Водночас Укргідрометцентр писав, що в Україні протягом наступних кількох днів не очікується різкого похолодання. Температурний фон в країні залишатиметься стабільним.