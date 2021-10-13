Неизвестный в Норвегии застрелил людей из лука: его задержала полиция

13 октября 2021 , 22:46
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Источник:

Verdens Gang

Мужчина в Норвегии открыл стрельбу из лука просто по людям. В результате трагедии есть погибшие и пострадавшие, однако их число неизвестно.

Трагедия случилась в городе Конгсберг. Полиции сообщили об инциденте ориентировочно в 18:30 13 октября по местному времени.

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Неизвестный открыл стрельбу по людям в Норвегии

Несколько человек были ранены, несколько человек погибли,
– рассказали в полиции

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