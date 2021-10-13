Неизвестный в Норвегии застрелил людей из лука: его задержала полиция
13 октября 2021 , 22:46Читати новину українською
Источник:Verdens Gang
Мужчина в Норвегии открыл стрельбу из лука просто по людям. В результате трагедии есть погибшие и пострадавшие, однако их число неизвестно.
Трагедия случилась в городе Конгсберг. Полиции сообщили об инциденте ориентировочно в 18:30 13 октября по местному времени.
Читайте также В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу среди белого дня
Неизвестный открыл стрельбу по людям в Норвегии
Несколько человек были ранены, несколько человек погибли,
– рассказали в полиции
Новость дополняется...