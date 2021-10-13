Невідомий у Норвегії застрелив людей з лука: його затримала поліція

13 жовтня 2021 , 22:39
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Джерело:

Verdens Gang

Чоловік у Норвегії відкрив стрілянину з лука просто по людях. Внаслідок трагедії є загиблі й постраждалі, проте їхнє число невідоме.

Трагедія трапилась у місті Конгсберг. Поліцію повідомили про інцидент орієнтовно о 18:30 13 жовтня за місцевим часом. 

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Невідомий відкрив стрілянину по людях у Норвегії

Кілька людей було поранено, кілька людей загинули,
– розповіли у поліції

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