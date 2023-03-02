Бывшая империя, хорошо знающая Россию: экс-посол Украины объяснил нейтралитет Австрии

Австрия имеет нейтралитетный статус. Эта страна – бывшая империя, исторически хорошо знающая Россию.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал посол по особым поручениям МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии (2016 – 2021) Александр Щерба. Напомним, что ранее Австрия категорически отвергла возможность тренировки украинских военных на танках Leopard 2.

Важно Zeitenwende для Австрии так и не наступил, – Александр Щерба о войне, мире и нейтралитете

В чем состоит нейтралитет Австрии

По словам Щербы, Австрия это бывшая империя, исторически хорошо знающая Россию. До Первой мировой войны они находились в совместных коалициях и воевали на одной стороне.

Щерба отметил, что в некоторых вещах Австрия даже обязана России, если смотреть на историю определенных войн. Поэтому эта имперская традиция – один из корней русско-австрийского тандема.

В то же время, Австрия – это страна с выраженным либеральным, я бы даже сказал левацким мышлением. Во всяком случае, под этим влиянием она развивалась после Второй мировой войны. Да и Россия тоже является страной, где левацкие идеи соседствуют с имперскими. Эта либерально-имперская смесь объединяет эти страны,

– рассказал экс-посол Украины.

Щерба добавил, что еще больше Россию и Австрию объединяет то, что Австрия очень обогатилась за 30 с лишним лет, прошедших после распада Советского Союза. По его словам, обогатилась именно за счет того, что она была "мостом между Востоком и Западом".

"Австрия – это было, как говорится, "лежбище" денег из постсоветского пространства. Чистых и нечистых, честных и не честных, но для Австрии и австрийской экономики это было положительным моментом", – добавил Щерба.

Австрия решила не отправлять оружие Украине

Недавно стало известно, что Австрия и Венгрия решили не отправлять оружие в Украину. Соответствующее заявление сделали министры обороны Австрии и Венгрии – Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий. Они объяснили это тем, что не хотят, чтобы война между Украиной и Россией обострялась.

В то же время эти страны продолжают помогать убегающим от смерти беженцам, хотя это все же больше касается Австрии, чем Венгрии, поскольку Будапешт часто отказывает в приюте людям, приезжающим из Украины.