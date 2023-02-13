Австрийский министер обороны Клаудиа Таннер исключила возможность прохождения украинскими военными тренировки в Австрии на танках Leopard 2.
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В Австрии заявили о военном нейтралитете
"Министер обороны Клаудиа Таннер категорически исключает возможность обучения украинских военных", – говорится в программе Morgenjournal со ссылкой на письменное заявление главы австрийского оборонного ведомства.
По словам Таннер, это суверенное решение каждого государства – "поддерживать Украину в рамках своих национальных законов". При этом, министер отметила, что "Австрия нейтральна в военном плане, но не в политическом, и тем более – не в моральном плане".
Австрия манипулирует заявлениями о нейтралитете
Эксперт по международному праву Ральф Яник рассказал австрийскому радио Ö1, что военный нейтралитет Австрии не является препятствием для учений, поскольку об этом есть решение ЕС.
На австрийских танках Leopard 2 уже проходят обучение иностранные солдаты из стран НАТО – Венгрии и Чехии. Поэтому эксперт считает, что отказ от тренировки украинских военных в Австрии происходит "по политическим причинам".
"Мы предпочитаем жить этим остаточным нейтралитетом вместо того, чтобы испытывать границы, которые видит закон не так узко", – сказал Яник о внутриполитической дискуссии в Австрии о нейтралитете.
Австрия и Венгрия не дают Украине оружие
- В Европейском Союзе практически не осталось стран, которые не оказывали бы военной помощи Украине. Среди них все еще Венгрия и Австрия.
- Обе страны объясняют свое решение не передавать Украине оружие, опасаясь эскалации. Министры обороны Австрии и Венгрии – Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий соответственно 30 января в очередной раз подчеркнули, что не будут оказывать Украине военную помощь.
- В феврале на Украине побывал президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он заявил, что его страна не может передавать Украине оружие, ведь для этого нужно изменить конституцию
- Впрочем, между позицией Венгрии и Австрии все же есть принципиальная разница. Венгерское правительство запретило транзит оружия для Украины через свою территорию, когда Австрия не принимала такие ограничения.