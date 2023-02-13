Австрійська міністерка оборони Клаудіа Таннер заперечила можливість проходження українськими військовими тренування в Австрії на танках Leopard 2.

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В Австрії заявили про військовий нейтралітет

"Міністерка оборони Клаудіа Таннер категорично відкидає можливість навчання українських військових", – йдеться у програмі Morgenjournal із посиланням на письмову заяву очільниці австрійського оборонного відомства.

За словами Таннер, це є суверенним рішенням кожної держави – "підтримувати Україну в рамках своїх національних законів". При цьому, міністерка зазначила, що "Австрія є нейтральною у військовому плані, але не у політичному, і тим більше – не у моральному плані".

Австрія маніпулює заявами про нейтралітет

Експерт з міжнародного права Ральф Янік розповів австрійському радіо Ö1, що військовий нейтралітет Австрії не є перешкодою для навчань, оскільки про це є рішення ЄС.

На австрійських танках Leopard 2 наразі вже проходять навчання іноземні солдати з країн НАТО – Угорщини та Чехії. Тому експерт вважає, що відмова від тренування українських військових в Австрії відбувається "з політичних причин".

"Ми вважаємо за краще жити цим залишковим нейтралітетом замість того, щоб випробовувати межі, які закон бачить не так вузько", – сказав Янік про внутрішньополітичну дискусію в Австрії про нейтралітет.

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