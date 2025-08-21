Синоптики снова прогнозируют непогоду. Также часть областей накроют дожди, грозы и град. Местами осадки будут значительными.

Непогода в Украине: когда и в каких областях будет?

В четверг в Украине еще будет преобладать сухая погода. Только в Житомирской и западных областях днем будет идти кратковременный дождь, гроза.

Впрочем, уже с пятницы большинство областей Украины накроют умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах также будет град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Важно! Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Ожидается, что непогода будет бушевать и в субботу, 23 августа. Кстати, температура воздуха снизится. Так, в южных и восточных областях ночью +15 – +20 градусов, днем +23 – +28, на остальной территории ночью только +8 – +13 градусов, днем +16 – +21 градус.

Заметим, что надолго дожди и грозы, вероятно, не задержатся. Так, по ориентировочному прогнозу на картах, уже 24 августа осадки ожидаются только на Западе. Далее, 25 августа, лишь кое-где кратковременные дожди в столице, Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что месячное количество осадков в августе в Украине составит 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, лишь 64 – 73% от нее.

Только в западных областях 60 – 77 миллиметров (в Карпатах 94 – 116) что в пределах нормы, в частности, 80 – 120%.